La tremenda confesión de Sebastián Yatra sobre una regresión que sufre

En medio de la pandemia por coronavirus, muchas personas están cumpliendo la cuarentena obligatoria con sus familiares. Este es el caso de Sebastián Yatra, el colombiano quedó en su país junto a sus hermanos y padres y lejos de su novia Tini Stoessel que lo atraviesa en nuestro país también con su familia.

Desde Medellín el artista pasa las horas entre clases de canto y guitarra, ejercicios y pensando en su próximo disco pero sorprendió con una confesión muy íntima sobre sus noches.

En una transmisión en vivo con Instagram con el periodista Lizardo Ponce Yatra contó que duerme en la cama de sus padres.

“Ya llevo como 15 días que duermo con mis papás en la cama de ellos. Me paso todas las noches como a las 2 de la mañana, como cuando era chiquito“, sostuvo el intérprete. Y agregó “Aprovechando el tiempo con ellos, mis hermanos son muy divertidos, mi hermano del medio Juan es lo más chistoso del mundo, entonces ahí estamos pasándola”.

Por otra parte, admitió que no solo está enamorado de Tini sino también de nuestro país y de nuestra forma de hablar: “Cuando hablo con Tini, a veces, ya como de instinto le hablo con acento argentino. Yo no sé si es molestando o en serio, pero es un acento que me parece muy cool. Desde la primera vez que fui a la Argentina estaba enamorado de su acento, su cultura, la gente. Me gusta que le meten buena onda a todo".

“Mi lugar favorito en el mundo es Bariloche. Yo pasé el año antepasado Año Nuevo allí con mi familia. Y este año lo pasamos en Cariló. Llevo dos años nuevos seguidos en Argentina, ya es cábala“, agregó.

