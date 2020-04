La tremenda confesión de Cinthia Fernández sobre por qué dejó que su ex la tratara de "put..."

Cinthia Fernández sigue contando los pormenores de lo que fue su relación con Martín Baclini que duró casi un año y medio y terminó de forma definitiva en diciembre del año pasado.

La bailarina se desenamoro del empresario y está ventilando todo lo que pasó entre ellos, incluso dijo que el rosarino la trataba de “put…” y luego le hacía borrar esos mensajes, pidiéndole además que le mande una captura de pantalla para chequearlo.

Entonces, lo que llamó la atención fue que durante ese año y pico de relación Cinthia jamás se había enojado con él por tratarla así. Fue en en Los Ángeles de la mañana, en ciclo que conduce Ángel de Brito de El Trece, que una de sus compañeras la encaró y le preguntó por qué se lo reclamaba ahora y no antes.

“¿Por qué no le paraste el carro y le dijiste ‘yo no soy ninguna put...’?”, le preguntaron y Cinthia no dudó en responder.

“ Me sentía una put… porque a mí siempre me pesó haber salido en bolas”, dijo recordando sus principios en el medio en los que aparecía con menos ropa.

