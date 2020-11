La tremenda anécdota del Kun Agüero sobre el pedido que le hizo su cuñado para usar sus consolas de juego

Desde que se dedica a los juegos por streaming Sergio “Kun” Agüero mostró un perfil completamente distinto al que se conocía. Se supo que no le gusta nada perder, se enfurece muchísimo, además es muy amigo de otros jugadores y sobre todo mostró ser muy gracioso y divertido.

Así fue como relató la llegada de su mamá, hermana y cuñado a Manchester. Los familiares viajaron de Argentina a Inglaterra para verlo y, como disponen todos los protocolos, debieron quedarse aislados unos días para ver si presentaban síntomas de coronavirus después de los testeos.

LEER TAMBIÉN: La tremenda y violenta reacción del Kun Agüero tras perder un partido por streaming

Entonces, el jugador le dejó la casa a ellos y se fue a al predio deportivo del Manchester City hasta que todo fue negativo. Al regresar a su casa volvió de cabeza a su cuarto de juegos y de allí reveló lo que sucedió cuando el novio de su hermana le pidió permiso para jugar.

"Mi cuñado me escribe y me dice '¿puedo usar la del coche (simulador), la de la Fórmula 1? Me parece que no entendés nada, porque me empezás a desconectar los cables y se empieza a desconectar toda la PC... Entonces 'no toques, ¡ojo al tejo ahí pa!", comenzó contado.

"Encima que se come a mi hermana me quiere usar el simulador, una cosa de locos. Falta que me abra la heladera y me coma todo. Aguantá amigo", terminó haciendo estallar de risa a sus seguidores.

LEER TAMBIÉN: Karina, La Princesita sobre el Kun Agüero: "Tengo una cosa que no lo quiero ni nombrar"