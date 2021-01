Tremenda acusación de Yanina Latorre a Andrea Taboada: "Soy jodida pero..."

Desde Miami, Yanina Latorre decidió enfrentar a todas las personas que la criticaron por haber ido con su madre, mayor de 60, y vacunarla contra el coronavirus.

Una de las desertoras fue Andrea Taboada, su mismísima compañera de “Los ángeles de la mañana”, El Trece. La periodista cuestionó de forma sarcástica la posibilidad que tuvo la mujer de Latorre.

Taboada está enojada con su compañera por una “traición” que le hizo al aire. disparó: “Por supuesto esto NO tiene que ver vos amigo . Ella me traicionó al aire por algo que le confié en privado como 'amiga'. Vos no tenés nada que ver. Ella me traicionó porque contó algo que no debía. Punto final. Gracias que pude darme cuenta de la persona que es”, dijo Andrea al respecto.

Y, luego fue directo contra la polémica “¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald”.

Yanina no dudó en recoger el guante y contestar sin filtro: “Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe... vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos”.

“Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito... pero no ando con tipos casados”, siguió.

“Me cansé de que me ensucie gratuitamente y de que se burle de mi mamá y maltrate a mi hija. Cuando uno dice pelotudeces, inventa, ataca y tuitea en base al odio y al resentimiento, tiene que bancarse el vuelto. Besos, me voy al shopping”, terminó.

Al leerla Andrea le contestó con los botines de punta: “Ahí la tienen... ¿Palabra? ¿Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!! #lammmmmmmm".

“No. Yo no vivo y tengo presencia por escándalos. Yo soy periodista y productora. Lo privado es privado. Tengo palabra con ella y otros protagonistas. Gracias”, y tras escribir sumó: “Perdón, me olvidé de @ @yanilatorre”.

