El Trece ya definió qué programa reemplazará a "Mujeres"

El domingo a la noche, PrimiciasYa.com confirmó que "Mujeres de El Trece", el magazine producido por LaFlia, llega a su final antes de lo esperado, por lo que el canal ya busca reemplazo o bien un rearmado en la grilla de programación de la tarde.

El ciclo, que al principio estuvo liderado por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, tendrá su última emisión a las 14:30 el próximo viernes 16 de octubre.

Según pudo averiguar este portal con la gente de prensa del Trece, el canal reacomodará su tarde con los programas que ya están al aire.

De esta manera, "100 argentinos dicen" irá a las 14:30hs, "Mamushka" a las 16hs y "El gran premio de la cocina" a las 18hs. Los tres tienen mejor recepción en términos de rating que "Mujeres".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Roxy Vázquez manifestó su angustia por el abrupto final del programa, que no llegó a estar dos meses en pantalla.

"Solo puedo decir que me da mucha pena porque no deja de ser un proyecto que no funcionó, pero a la vez entiendo las decisiones y los tiempos cortos de la televisión que no pueden esperar procesos", señaló la periodista y conductora sobre el levantamiento de "Mujeres".

