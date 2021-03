El trastorno que sufrió Carina Zampini

Carina Zampini sorprendió a los televidentes y a sus propios compañeros de "El gran premio de la cocina" al contar que sufrió un trastorno en su infancia.

En la emisión del programa de cocina del Trece, los equipos optaron por diferentes propuestas con el objetivo de seducir a los paladares de los jurados Ximena Sáenz, Christian Petersen y Mauricio Asta.

A la hora de realizar el postre, la consigna indicaba que debía contener una masa, una preparación cremosa y otra a base de frutas. Siguiendo esos tres requisitos, lo demás quedaba al libre albedrío.

Nada iba fuera de lo previsto, pero algo inesperado sucedió cuando Facundo, del equipo rojo, recibió la devolución de Asta. “En este caso el caramelo está muy bueno, una figurita de caramelo siempre viene bien. ¡Gracias por mimarnos! Las ciruelas están bien cocidas, no se acompotaron ni se deshicieron. Esto tuvo que ver con que lo manejaste bien, vuelta y vuelta, calor adecuado. La galleta quedó espectacular, salieron triángulos perfectos, crocantes. Me gusta de la decoración que haya hojitas de menta, que se pueden comer, eso me gusta mucho. Tal vez le hubiera venido bien más crema: el chocolate, como es oscuro, invade todo, pero cuando lo mixeás se integra homogéneamente, como nos gusta decir a los pasteleros... ¡mi amor!”, detalló el jurado.

“No se te escapa nada, Mauricio. ¡Sos tan puntilloso, está buenísimo!”, le dijo Zampini tras su completa devolución. Al escucharla, Asta reversionó el clásico de Britney Spears “Oops, I did it again” para justificar su altísimo nivel de exigencia.

“La piquitud is killing me, and I must confess… ¡Bueno, gorda, me inundó!”, le respondió a Zampini, con su característico tono jocoso.

“Usted es como los sonámbulos. ¿Viste que dicen que a los sonámbulos no hay que despertarlos porque les hace mal? Esto yo lo sé porque fui sonámbula muchos años. Sí, como hasta los diez. Ya algún día les contaré más historias. Usted se les parece, es como que cuando arranca no hay que meterse”, concluyó.

