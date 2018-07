Tras la polémica con Pampita y Sol Pérez, Barbie Simons vuelve este lunes a la TV

"Pampita Online", la periodista pasa a la pantalla de El Nueve para formar parte del programa conducido por José María Listorti y Denise Dumas, "Hay que ver". Tras su renuncia a, la periodista pasa a la pantalla depara formar parte del programa conducido por





"el Chato" Prada y Federico Hoppe para firmar contrato con Laflia, la nueva productora de Marcelo Tinelli.





Pero antes de sumarse al ciclo de la tarde, tuvo que resolver su conflicto legal con la productora que la tenía contratada hasta fin de año, Kuarzo.





Ya resuelto ese tema, y según pudo confirmar PrimiciasYa.com, Barbie arrancará ese lunes en "Hay que ver". Desde el canal, aseguraron que romperá el silencio y contará cómo esta su relación con Pampita y le responderá a su enemiga número uno, Sol Pérez.





Recordemos que el martes pasado, Sol reveló el origen de su enfrentamiento con Barbie: "Esto empezó antes del día que reemplacé a Pampita en la conducción del programa. Yo me bancaba cosas y no decía nada, me la fumaba. Todo arrancó cuando hicimos las fotos de la promo de Telefe. Ella se quejó porque quería ir al lado de Caro y en realidad éramos Caro, Luis Piñeyro y yo, Ángeles Balbiani y ella. Pero hizo todo un quilombete de que ella tenía que ir al lado porque venía del año pasado. Entonces le dijimos que vaya al lado, porque lo único que queríamos era irnos. Luis y yo nos corrimos".