Una transexual afirma haber tenido relaciones sexuales con Mauro Icardi hace unos días

Un nuevo personaje se suma a la novela de la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. En medio del escándalo con la China Suárez por ser señalada como la tercera en discordia, ahora se conoció otro testimonio explosivo.

Guendalina Rodríguez, una chica trans escort, le contó a Ulises Jaitt en su programa radial “El Show Del Espectáculo” que tuvo relaciones la semana pasada con Mauro Icardi en Italia.

"Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví, en Italia eso me parece un escándalo. Ese año cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia, hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi", arrancó diciendo.

"Lo vi en 2019, y luego una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort, la primera vez la pagó, la segunda, la tercera no pagó, volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel, una cerveza", detalló.

Luego contó: "En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas, las chicas trans, hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina. A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazo la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

"Habló porque es la verdad, estuve en 2019 y en 2021, estuve toda la noche con Icardi hace una semana , tuve sexo la semana pasada, en una cena, me habló en la cama, me secuestra el teléfono, tenia miedo que haga algo. En Milán, los periodistas me dijeron que Wanda sabe, está cansada de esta situación, tuve sexo la semana pasada. Me dijo que el estaba avergonzado cuando se habló en 2019, me dijo que negó todo a Wanda, es normal en Italia negar, a mi no me entra dinero por hablar, tengo pruebas que estuvimos, en un hotel, tengo foto que sacó mi amiga, me dijo que no cuente nada", indicó Guendalina.

Por último, señaló: "Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo foto. El tiene mi número, estaba borracho, le gusta la vida loca, chicas trans, a mi dinero no me entra, le gusta la transexual, le gusta viajar, la foto del 2019 la sacó un amigo periodista. Si era mentira me llegaba una denuncia, a mi me vieron con Mauro Icardi muchas personas, tuve sexo con Mauro Icardi la semana pasada, él estaba borracho".