TraemeLaCopaMessi | Chapu Martínez, el creador del viral: "Fue improvisado"

Chapu Martínez empezó a tomar relevancia en los medios y las redes sociales debido a un video que publicó en su Instagram.





Traeme la copa, Messi, traeme la co... Traeme la copa, Pulga... Porque Messi se lo meressi". En el mismo, aparece el comediante cantando una canción dedicada a Lionel Messi : "

PrimiciasYa pudo dialogar con el joven que describió cómo vive la repercusión y cómo se le ocurrió la canción viral.









Y agregó: "Me di cuenta de la magnitud cuando los seguidores me empezaron a mandar que dos páginas de Facebook habían subido el video, y eran muy conocidas. También había amigos que les había llegado el video por WhatsApp".

"Siento alegría que gente como Tinelli publique un tuit, es saber que lo que hice tuvo sentido, me da alegría que lo haya podido ver mucha gente y que haya salido en todos los canales de televisión. Vamos por más".

Embed “Tráeme la copa Messi, tráeme la copa pulga. Porque Messi se lo mereci” jaja. Genial el tema. Genial Chapu Martínez. Hitazo — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 21 de abril de 2018

¿Hay chances de que el crack argentino le responda? "Es un sueño que Messi me de like o me responda, quiero que se cumpla y lo veo imposible, hoy no tan imposible".





"Fue excelente la repercusión, en una semana aumenté más del doble de lo que tenía en mi cuenta de Instagram. Me lo hacen saber todos los días mandándome mensajes. Estoy muy contento con el apoyo que me dan", cerró Chapu. , cerró

, relató