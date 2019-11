Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, rompió el silencio: “Estoy en el medio”

En medio del conflicto por la división de bienes que tiene enfrentado a Araceli González con Adrián Suar habló el hijo de ambos, Toto.

El joven actor no se mostró sorprendido por lo tirante que se pusieron las cosas entre ambos, pero no dudó de explicar su lugar en medio del conflicto: “Ocupo el rol del hijo no puedo opinar mucho”, manifestó a “Intrusos”, América.

“¿Estás de algún lado?”, le preguntó el cronista y el actor aclaró: “Yo estoy del lado del hijo, no puedo opinar mucho. Estoy en el medio". Le volvieron a consultar cómo estaba y si le parecía complicado el problema entre ambos, entonces agregó: "Yo estoy bárbaro, complicado es otra cosa”.

Además, el joven vaticinó que “En algún momento terminará”, el conflicto entre ambos.

Sobre la enfermedad su mamá, una bacteria la tuvo internada en terapia intensiva durante 10 días, dijo que “esto fue lo más fuerte que le pasó en el año”.

Volviendo al conflicto entre los dos, Toto sumó: “Son cosas que se hablan pero quedan en familia”. Y, agregó: “Con mis viejos hablo de otras cosas”.