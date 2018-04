Toti Pasman sobe su cruce con Flor de la V por el aborto: "Expresé mi idea y respeto a los que piensan distinto"

El periodista deportivo de Radio La Red AM 910 se manifestó en contra del aborto y Flor se puso en la vereda opuesta.

PrimiciasYa.com se contactó con Toti quien expresó: "No lo tomé como algo personal contra Flor de la V. Yo tengo buena onda con Ángel, me invitaron al programa y por eso fui. Yo expresé mi idea y respeto a los que piensan distinto".



"Yo no estoy a favor del aborto: defiendo la vida y todos nosotros fuimos esa vida un día y creo que el laburo que hay que hacer es educar y evitar embarazos no deseados, más que practicar abortos indiscriminadamente".





"Eso pienso yo. Después respeto todas las posiciones. Si Flor se enojó, yo no me enojé. Lo que dije es lo que pienso y lo que siento. No estoy a favor del aborto y creo que el laburo que tiene que hacer el Ministerio de Salud y Educación es educar, cuidar y evitar embarazos no deseados", finalzó.





