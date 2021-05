Toti Pasman reveló una interna con Verónica Ojeda: "No voy a meter temas personales, pero no entiendo por qué no me contesta"

Tras cinco temporadas con Alejandro Fantino y dos con Gustavo López al frente, este domingo a las 23hs comienza la octava temporada de "El show del fútbol" por la pantalla de América TV.

Para esta nueva temporada producida por Jotax, el ciclo sobre lo que ocurre en la primera división argentina, su conductor será Juan Carlos Toti Pasman, quien estará acompañado por periodistas rotativos de radio La Red AM 910.

Entre ellos, estarán Walter Nelson, Hugo Balassone, Marcelo Palacios y Pipi Novello, entre otros. "Es un honor, estoy muy feliz que vuelva un programa tan emblemático como el El show del fútbol. Y me preparo laburando mucho para salir a la cancha con todo y dar lo mejor para la gente", destacó Pasman en un live de Instagram con PrimiciasYa.com.

Pero por otro lado, al participar del clásico Ping Pong que se les hace a los entrevistados, Toti tuve que elegir, entre otras opciones, entre Verónica Ojeda y Rocío Oliva, y optó por la mamá de Dieguito Fernando.

"Verónica Ojeda, me cae mejor ella. La conocí cuando Diego era técnico de la Selección y tuve un buen vínculo con ella", comenzó diciendo el periodista y conductor.

Y luego sorprendió con su confesión: "Ahora Ojeda no me contesta el teléfono, pero bueno no importa. No voy a meter temas personales. Me cae mejor Verónica porque ella lo cuidó mucho a Diego y él estuvo muy bien cuando estuvo con ella. No sé por qué no me contesta, siempre tuvimos buena onda, pero no tendrá ganas ahora. No pasa nada".

Luego, al hablar de Diego Maradona, tras el fuerte enfrentamiento que tuvieron años atrás y recordando aquella declaración el Diez hacia él ("la tenés adentro"), que quedó inmortalizada, dijo: "Esa frase siempre la voy a recordar. Diego fue mi ídolo, siempre, lo amaba. Esa frase me permitió acercarme a él".

"Lo que hizo Maradona en la Selección es inigualable, incomparable. Lo que vivimos esa etapa o esa generación, de verlo en México 86, Italia 90 y hasta Estados Unidos en el 94 a pesar del doping, fue maravilloso y algo único. Diego nos regaló las emociones más grandes de nuestras vidas", destacó Toti Pasman sobre el ídolo que falleció en noviembre del año pasado.

