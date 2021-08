Toti Pasman habló en el "SDF" de la recreación actoral que hizo con Andrea Politti

En su visita a "Podemos Hablar", Telefe, Toti Pasman elogió el papel de Andrea Politti en “El amor menos pensado”, película protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán.

En ese momento, Andy Kusnetzoff los invitó a ambos a recrear una escena de la actriz en el filme, y el periodista se prendió en la dramatización.

"Galán", le gritaron al conductor apenas comenzado el ciclo "El show del fútbol" por América, en el nuevo horario de 13 a 15 horas.

A lo que Toti contó: "Un beso grande a Andrea Politti y a Andy por la invitación, la pasé muy bien".

Y añadió sobre ese momento: "Esa comparación con Darín, esa escena que hizo mi ídolo, Ricardo Darín".

"A la una de la tarde hay un Toti bueno, no me busquen, no voy a criticar a nadie, cambio de horario", manifestó Pasman sobre el nuevo horario del ciclo futbolero que antes se emitía por las noches.