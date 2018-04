Toti Jiménez: "Gilda no tiene ningún mural, está bueno para la familia y los fans que la quieren mucho"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gilda, Joge Guinzburg, Juan Carlos Calabró y Mariano Mores. Estará ubicado en el Paso Bajo Nivel de avenida Nazca y lucirá en sus paredes imágenes para recordar a estos cuatro vecinos ilustres de la Comuna 11. Los porteños pueden elegir entre dos modelos en BA Participación Ciudadana. (Ver votación) Un mural homenajeará a. Estará ubicado en ely lucirá en sus paredes imágenes para recordar a estos cuatro vecinos ilustres de la. Los porteños pueden elegir entre dos modelos en





Gilda, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre este homenaje que se prepara a la recordada cantante tropical. Toti Jiménez , ex manager y ex pareja de, dialogó en exclusiva consobre este homenaje que se prepara a la recordada cantante tropical.

"Hace unos meses me habían avisado de la idea del mural en Villa del Parque. Me parece bárbaro y me encanta que se la recuerde. No solamente a Gilda sino a grandes figuras de la Argentina. Es muy bueno lo que está promoviendo el Gobierno de la Ciudad en ese aspecto. Es bueno para la gente para recordarla y su familia y los fans que la quieren mucho, son miles y está bueno", comentó Toti.



"Yo soy de San Telmo, no ando nunca por ese lado pero seguramente voy a pasar. Gilda no tiene ningún mural. De hecho, hace ya bastantes años, se tenía la idea de hacerle una estatua en el cementerio de la Chacarita pero para hacerlo había que mover los cuerpos de tres personas que están juntas: Gilda, su mamá y su hija Mariel".





"Yo no tengo ninguna autoridad sobre eso. Es el ex marido quien tiene todos los derechos. Creo que no se llegó a un acuerdo en ese momento y no se pudo hacer. Incluso los fans habían hecho una colecta de llaves para juntar el bronce. Esto fue hace más de quince años, allá por los 90. Una pena pero no se pudo hacer", cerró.