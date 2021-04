Toti Ciliberto habló de sus adicciones: "Marcelo Tinelli fue uno de los que me ayudó a salir"

Seres Libres es el programa conducido por el actor y conductor Gastón Pauls que presenta cada lunes una entrevista central a reconocidos artistas de nuestro país que atravesaron la adicción y que dan un crudo testimonio de su proceso.

En su décimo primer programa emitido ayer, lunes 12 de abril a las 22h por Crónica HD, Gastón Pauls estuvo acompañado de Rafael "Toti" Ciliberto, actor y humorista quien en una charla íntima habló sobre su adicción a las drogas.

"El consumo arrancó antes de Videomatch. Marcelo Tinelli fue uno de los que me ayudó, me llamó diciéndome ´Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar´, y ahí empecé a tomar conciencia", contó.

Y agregó: "Cuando tuve ese momento de popularidad, creía que la droga me daba una protección, me podía encontrar conmigo; pero no era así. No tenía control de mí, era una miseria. Perdí mi confianza laboral".

"La cocaína me sacó mucho más de lo que me dio. Lo disfruté solo la primera vez, después fue todo padecimiento. Mi preocupación era encontrar el momento para contarles a mis hijos. Mi hijo mayor se enteró de mi adicción en un programa de televisión", enfatizó.

Seres Libres es el primer programa de servicio que abre un espacio muy valioso para poner palabras allí donde no las hay y ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando alguna situación semejante en la actualidad.

Seres Libres, creado por Gastón Pauls, es el primer programa de la historia de la TV argentina que tocará, en primera persona y crudamente, el mundo de las adicciones. Su oscura realidad, sus dolorosas huellas y, también, el difícil pero posible camino hacia la recuperación y la luz.

