La Tota Santillán perdió la billetera en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos

Un episodio bastante curioso se dio el jueves en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Merlo, Provincia de Buenos Aires, que reunió a los principales políticos del espacio como el presidente Alberto Fernández, la candidata la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador Axel Kicillof, entre otros.

El evento estuvo bajo la conducción de Daniel La Tota Santillán y se dio un episodio bastante curioso cuando el animador tropical advirtió que había perdido su billetera y pidió vía micrófono que se la devolvieran. La Tota pidió por favor que aparezca ya que allí adentro tenía toda su documentación personal.

“Yo tenía la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón, cuando me senté se me cayó. Por eso pedí que preguntaran por altavoz si alguien había encontrado mis documentos. Nada Más. No es que me la robaron”, detalló el conductor tropical en diálogo con Teleshow y lamentó no haber podido recuperar su documentación.

Cabe recordar que minutos antes del inicio del acto de cara a las elecciones del domingo ocurrieron algunos incidentes entre los militantes, que quedaron registrados en imágenes que difundió TN, con golpes de puño, corridas y patadas, en los que terminó interviniendo la policía.