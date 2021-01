"La Tota" Santillán se emocionó por su recuperación: "Ayer fue el día más feliz de mi vida"

Daniel "La Tota" Santillán habló este martes desde el móvil en "Fantino a la tarde", América, y contó que el psiquiatra le quitó esta semana las pastillas que tomaba desde aquel brote psicótico que tuvo en 2017.

"Hace dos años el doctor me daba una inyección por un problema que tuve. Hace un año me dieron el alta de la inyección. Y ayer mi psiquiatra me sacó las pastillas ya, la verdad para mí es una felicidad", indicó emocionado el conductor tropical.

"Ayer se lo contaba a mi psicóloga y a mis hijos más grandes y no saben lo que es", agregó casi en llanto.

Y apuntó: "Por mis hijas hice todo lo que había que hacer. De todas las temporadas, ayer fue el día más feliz de mi vida".

"Hago la temporada porque necesito el dinero, es el único recurso que tengo para juntar el mango. Uno toca fondo, se van los amigos del campeón y los teléfonos no suenan", explicó Santillán.

