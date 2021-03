La Tota Santillán contó que se quiso tirar de un tercer piso

Daniel Tota Santillán contó por primera vez que quiso quitarse la vida cuando estaba internado por los brotes psicóticos.

"Con la muerte me encontré un montón de veces. Muchas. Cuando me decís a mí, que me agarró la primera vez, que salgo de la clínica, yo me sentía bien, pensaba que no tenía que estar ahí, tenía dos fisuras en las costillas, en la clínica, según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas", reveló anoche en el programa "Vino para vos" que conduce Tomás Dente por Kzo.

El primer brote de Daniel fue en junio de 2017 y por tal motivo debió ser internado.

"Para todo tenés un tiempo. Tenés un tiempo para todo. Para esperar. Es difícil esperar, cuando pasan 5 años... Tenés que estar, la gente que te va a ver te dice que dejes la medicación porque estás bien. Es mentira. Cuando te agarra un brote psicótico, vos tenés que hacerle caso y seguir paso a paso", recomendó.

Y agregó: "Hacerle caso a tus hijos. Ellos te están cuidando. Ahí están los amigos del campeón, que te iban a ver a la clínica, te contrataban y en la peatonal te decían tomate un Fernet, dale que no pasa nada. Después te filmaban mientras llorabas".

"Lo mismo con la gordura, me decían dale comé. Hace poco con dos personas me pasó. Me querían dar Fernet, ahí es cuando te tenés que cuidar solo. Nadie me va a cuidar. Aprendí a no mentirle a los psiquiatras", finalizó.

