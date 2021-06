Topa reveló que le gustaría estar en "MasterChef Celebrity": "Me llamaron y..."

Desde que anunció el nacimiento de Mitai en enero del 2020, Diego Topa se convirtió en una de las personas más felices del mundo. Y mientras vive su momento más importante a nivel personal, también busca dar un vuelco a nivel profesional.

Es que este martes, la estrella infantil de Disney habló con Guido Záffora y contó que le encantaría participar en el exitoso ciclo de Telefe, "MasterChef Celebrity".

"Me llamaron para hacer MasterChef. En la primera temporada me llamaron para hacer un reemplazo, en la segunda para estar y en la tres todavía no", comenzó diciendo Topa en el ciclo radial "Hoy es mejor" (Mucha Radio FM 94.7).

Y luego agregó: "Yo no trabajo más para Disney el tema es que yo estoy muy relacionado con la marca y Telefe es muy Nickelodeon entonces la producción y todos me quieren. Hablo con todos".

"La verdad, me encantaría estar en MasterChef. Me divierto, lo miro, me encanta, soy re fan. Me parece un programa super familiar y sé que aportaría mucho humor para los chicos mi presencia ahí", indicó.

"Mucha gente de producción de MasterChef trabajó conmigo y me dicen "morimos porque estés acá". Yo me enfoco mucho en el amor de las familias", cerró Topa. ¿Estará en la tercera edición?

