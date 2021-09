Top 5: Los mejores servicios para comprar seguidores Instagram en 2021

Descubre todos los beneficios para tu cuenta que pueden ofrecerte los siguientes sitios para comprar seguidores instagram:

Ya sea que quieras convertirte en un influencer para colaborar con marcas o conseguir clientes para tu tienda en línea, es claro que debes trabajar en tu cuenta de Instagram. Pero no siempre es tan sencillo, menos aún si estás empezando desde cero. Por eso hoy queremos ofrecerte un top 5 de los mejores servicios de compra de seguidores en Instagram que te ayudarán a darle a tu perfil el impulso que necesita para despegar en la plataforma.

Pero antes:

¿Es seguro comprar seguidores Instagram?

Comprar seguidores de Instagram es mucho más común de lo que la mayoría cree. De hecho, probablemente muchos de tus influencers, celebridades y marcas preferidos han recurrido a un servicio de este tipo para incrementar su alcance, aumentar su credibilidad y, en general, fortalecer el alcance de sus publicaciones en la plataforma.

La verdad es que no hay nada de malo al comprar seguidores, al menos no si lo hacemos en el sitio correcto.

Gracias al auge de Instagram han nacido una infinidad de servicios de seguidores para ayudar a los usuarios a crecer dentro de la plataforma, ¡esto es genial!, sin embargo, no todos los servicios son efectivos o confiables, por lo que es crucial que verifiques la reputación de cada sitio y te asegures de que el sitio que elijas no:

Pida acceso a tu cuenta (contraseñas o datos personales)

Se base en un servicio de bots que pueden perjudicar tu engagement

No viole los términos y condiciones de Instagram.

Evaluando estos tres aspectos podrás encontrar un sitio que no solo sea efectivo; sino que te ofrezca resultados sin comprometer la seguridad o el funcionamiento de tu cuenta a largo plazo.

Tomando en cuenta esto, hemos hecho un top 5 de los mejores servicios de compra de seguidores, así que aquí vamos:

1. Aumentosocial.com

Comprar seguidores en AumentoSocial es un proceso rápido, sencillo y seguro. El sitio ofrece seguidores reales a un precio asequible, lo que desde ya lo convierte en una de las mejores alternativas en lo que a servicios para Instagram se refiere. La premisa del sitio es simple: compra seguidores en Instagram para aumentar tu visibilidad en la plataforma y generar mayor exposición para tu contenido, ¡y lo logra!

Además del servicio de compra de seguidores, también ofrece likes, reproducciones y visitas para tus stories, reels y vídeos publicados en la plataforma. Así como servicios similares para redes como YouTube, Twitter, Facebook y Tik Tok.

El paquete básico de seguidores en AumentoSocial cuesta $5 e incluye 300 seguidores.

Precio por seguidor: $0,017 (aprox.)

Principal ventaja: No importa si buscas seguidores, likes o reproducciones para tu cuenta, este sitio ofrece todo lo que necesitas para fortalecer tu presencia digital en Instagram y otras redes sociales a un precio asequible.

2. Fansgram

Fansgram se especializa en servicios para Instagram, Facebook y YouTube, ofreciendo likes, reproducciones, suscriptores y seguidores según requieran sus clientes en cada una de estas plataformas. Fansgram se basa en un servicio de promoción y marketing en Instagram creado para fortalecer la presencia digital de sus clientes; enfocándose en interacciones y seguimientos que provienen de usuarios hispanos.

Sus servicios de Instagram incluyen, además de likes y seguidores, automatización de likes, reproducciones, comentarios, reproducciones y likes para Instagram Reels.

Ofrece tanto seguidores mundiales como seguidores hispanos. El paquete básico de seguidores mundiales incluye 100 seguidores por $2,99.

Precio por seguidor: $0.029 (aprox.)

Principal ventaja: Cuenta con diferentes paquetes que varían no solo por precio y número de seguidores, sino entre seguidores mundiales e hispanos para adaptarse a las necesidades de distintos tipos de usuario.

3. Mr. Insta

Mir. Insta requiere que te des de alta en tu sitio para poner a tu disposición tanto planes de seguidores gratuitos como paquetes premium con los que te garantiza recibir cierto número de seguidores diarios. El sitio cuenta con capacidades de segmentación para ofrecerte seguidores según tus intereses. Además de seguidores de Instagram, también ofrece likes gratuitos y servicios de likes para aumentar la interacción de sus usuarios.

Para utilizar los planes gratuitos es necesario completar diferentes acciones (seguir o dar like a otras cuentas) que el sitio verificará para ofrecer los seguidores e interacciones gratuitas.

En cuanto a los planes pagos; el paquete mensual básico cuesta $20 y ofrece 15 seguidores diarios durante el período contratado. ¡Hablamos de unos 450 seguidores por mes!

Precio por seguidor: $ 0,04 (aprox.)

Principal ventaja: Las capacidades de segmentación del sitio según intereses lo ponen un paso adelante de muchos de sus competidores; ayudando a sus usuarios a conseguir seguidores en Instagram según intereses y temas específicos asociados a su cuenta.

4. Bcube Agency

BCUBE Agency funciona como una agencia de marketing especializada en el crecimiento de perfiles en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ofreciendo seguidores, likes y reproducciones según requieran los usuarios de cada una de estas plataformas que contraten el servicio. El sitio se ha convertido en una de las alternativas más populares en Europa, gracias a que los seguidores que ofrece responden a diferentes perfiles categorizados como seguidores internacionales, españoles y Europeos, al igual que el resto de las interacciones que ofrece.

El paquete básico de seguidores internacionales €1,99 e incluye 100 seguidores.

Precio por seguidor: € 0,019. De acuerdo con el sitio, el precio por seguidor disminuye a medida que la cantidad de seguidores comprados aumenta.

Principal ventaja: Es uno de los pocos servicios de seguidores, por no decir que el único, que ofrece tanto seguidores españoles como seguidores internacionales; lo que lo hace una alternativa excelente para usuarios que quieran construir una audiencia en lugares específicos.

5. Amedia Social

Amedia Social se ha posicionado como un referente en lo que se refiere a servicios para redes sociales. Estos incluyen servicios para plataformas como Instagram, YouTube, Twitch, Tik Tok, Facebook, Twitter y otras redes sociales y se ha caracterizado por ofrecer soluciones rápidas, eficaces y seguras.

El funcionamiento del sitio está diseñado para aumentar la exposición de los perfiles de los usuarios que contraten alguno de sus servicios, ayudándolos a obtener seguidores o cualquiera de las interacciones deseadas. Los seguidores comprados en este sitio son de diferentes partes del mundo y con rango de edad, género y preferencias que varían según la disponibilidad al momento de la compra.

El paquete inicial de seguidores de Instagram en Amedia Social incluye 500 seguidores y tiene un precio de € 5,99.

Precio por seguidor: € 0.011. Al igual que sucede con el servicio anterior, Amedia Social reduce el precio por seguidor para planes más grandes.

Principal ventaja: Amedia Social te permite contratar servicios en simultáneo para Instagram y ofrece propuestas personalizadas según las necesidades de cada uno de sus clientes.

Finalmente

Aún existen muchas dudas y desinformación sobre la comprar seguidores Instagram, pero aún así es una alternativa que vale la pena considerar. Cada uno de estos sitios tiene características que los hace más que merecedores de su lugar en nuestro top de los mejores servicios de compra de seguidores de Instagram. Evalúa cada una de estas alternativas y elige según lo que necesites para hacer crecer tu cuenta.

Preguntas Frecuentes

¿Es seguro comprar seguidores en Instagram?

Sí. Como mencionamos en este artículo, la efectividad y seguridad de esta práctica depende de elegir el sitio correcto.

¿Cómo elijo el mejor sitio para comprar seguidores?

Elegir el mejor sitio para comprar seguidores se basa en tres aspectos básicos:

Las necesidades de tu cuenta: ¿Quieres seguidores internacionales o hispanos? ¿Tu cuenta va dirigida a público femenino o masculino?

La seguridad del sitio: Descarta los sitios que requieran tus datos de acceso a Instagram. En la mayoría de los casos, este tipo de servicios pueden prestarse con sólo dar el nombre de usuario de tu cuenta.

Su efectividad: La mejor forma de evaluar la reputación de un sitio es a través de la reputación y opiniones de otros usuarios.

¿Puedo tener problemas con mi cuenta al comprar seguidores en Instagram?

Instagram no recibe muy bien este tipo de prácticas, sin embargo; la mayoría de los sitios ofrece entrega de seguidores de forma gradual para no activar ninguna alarma de actividad sospechosa. Si te aseguras de elegir un sitio seguro que entregue seguidores de forma gradual, no tendrás ningún problema.

¿Pensando en comprar seguidores? ¡Echa un vistazo a nuestro top con los mejores servicios de compra de seguidores en Instagram e impulsa tu perfil!