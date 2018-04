Embed Al fin me dieron mis diplomas asi que Oficialmente Estilista Profesional pero prefiero que me digan El Joven manos de tijeras pic.twitter.com/wIB4zoOMmI 鈥 tomasito suller (@soytomasito) 10 de abril de 2018



PrimiciasYa.com se contact贸 en exclusiva con el medi谩tico quien explic贸 sobre esta pasi贸n por las tijeras.

tomasito suller 2.jpg



"El tema de la peluquer铆a siempre lo hice por hobby, le cortaba a mis amigas y vecinas. El ante a帽o pasado me recib铆 de dise帽ador de indumentaria y me dediqu茅 m谩s a eso", coment贸.



"Cuando vuelvo el a帽o pasado a vivir a C贸rdoba capital empiezo a estudiar peluquer铆a para tener el t铆tulo y aprender t茅cnicas que no sab铆a. El a帽o pasado, en diciembre, ya me hab铆a recibido y me entregaron el diploma ayer. Ahora puedo decir que soy estilista profesional con matr铆cula y todo".





"Di con una amiga que hace mucho no ve铆a, Andrea Milcovich, y estoy trabajando en su peluquer铆a en un barrio de Alta C贸rdoba. Ella me ense帽a con su experiencia", agreg贸.





"La gente me mira sorprendida y todos me preguntan si lo de la tele est谩 armado y siempre me preguntan por Guido y Silvia y yo cuento la posta, en la tele no se puede ser cien por ciento sincero".





"A la gente le encanta saber la cocina del show, me cuelgo hablando con las clientas y se van chochas. Me preguntan y yo cuento. Por lo general me preguntan cu谩l es el m谩s bueno, esas cosas", finaliz贸 Tomasito.