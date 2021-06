Tomás Méndez hizo su descargo tras ser echado de C5N por el escrache a Patricia Bullrich

El periodista Tomás Méndez habló por primera vez de su abrupta salida de C5N luego de convocar gente en la puerta de la casa de la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

El canal C5N comunicó el domingo por la noche la desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez, acusado de organizar una protesta en la puerta de Patricia Bullrich. En un comunicado, el medio de comunicación le pidió disculpas a la presidenta del PRO y aclaró que no estaba al tanto del caso.

En su cuenta de Twitter, Bullrich había denunciado: "Me apenan estos trabajadores que vienen a escracharme de manera malintencionada, convocados por C5N. Las preguntas tienen que ir a hacerlas a Balcarce 50, no a mi casa". Junto al tuit sumó un video en el se observa el escrache en su vivienda y la cobertura mediática con un móvil del canal del Grupo Indalo.

Advertidos por el caso, C5N comunicó que "a partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez". Además, explicaron que "nunca" estuvieron al tanto de "la organización de un escrache" frente a la casa de Bullrich y agregaron: "Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media que a lo largo de todos estos años, ha llevado a cabo prácticas periodística responsables".

Qué dijo Tomás Méndez tras ser echado de C5N

"Nosotros hicimos una parodia de lo que en algún momento hizo Jorge Lanata, donde llevó a 80 periodistas, con el ‘Queremos preguntar’. De hecho, lo pasamos al aire eso, arrancamos el programa y al minuto, minuto y medio, lo mostramos. Eso lo aclaramos ni bien comenzó el programa, dijimos al aire que iban a estar los taxistas de Unidos y Organizados”, dijo Méndez en diálogo con Daniel Tognetti en la AM 530.

Sobre su relación con C5N, Méndez agregó: ”No voy a hablar de las cuestiones privadas de mi relación con C5N, hay algunas cosas que se comunicaron y no se comunicaron bien que por ahí me perjudican, pero, así y todo, no lo voy a hacer“.

“Mirá si vas a armar un escrache, una estupidez que no tiene parangón y bueno, finalmente, el dueño del canal se asusta y decide rescindir el contrato. La derecha resignificó la parodia que hicimos y mintieron diciendo que era un escrache”, dijo Méndez.

“Esta reacción surge porque Patricia Bullrich pertenece al poder real, y como le pegamos al Poder Real, trajo consecuencias”, dijo.