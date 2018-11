Tomás Fonzi: "El movimiento feminista nos va a salvar a todos, este activismo tan fervoroso es de ahora"

Tomás Fonzi habló en una entrevista radial y se refirió a la acción activa de su hermana Dolores sobre el feminismo.





Flor Vigna junto a su compañero de elenco Nicolás Cabré en Instagram. Además, entre otras cosas, habló del escándalo por la foto que subiójunto a su compañero de elencoen Instagram.





"¿Qué onda? Se me está viniendo una nube negra en este momento. Hay cosas que no comprendo, no me pasan igual. Cada uno tiene su proceso personal al respecto de estas cosas. Pero está todo bien. Tampoco sé bien exacto cuál es el problema! No es fácil. Yo no sé si podría ver a mi mujer trabajar de eso, de besarse con otros", dijo sobre el escándalo con los protagonistas de "Mi hermano es un clon".

Nicolás Cabré no quiere que lo promocionen junto a Flor Vigna



"Solemos ver juntos el programa con mi mujer y en cada beso con algún personaje que me toque, recibo un pellizco. Los besos son siempre actuados, de ficción. Mi mujer conoce los verdaderos, es otro despliegue. Confieso que he tenido escenas complejas y he organizado algo para hacer justo ese día para no ver el capítulo", agregó en el ciclo "Modo Sábado" por Radio Nacional.