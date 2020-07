Tomás Dente a Susana Roccasalvo tras el duro cruce en "Nosotros a la mañana": “Está desbordada”

Susana Roccasalvo dio una nota a “Nosotros a la mañana”, El Trece, para contar la problemática que atravesó durante las transmisiones al aire de su programa “Implacables”, El Nueve, que por la pandemia de coronavirus el canal decidió que lo condujera desde su casa por medio de una aplicación que se utiliza en el celular.

La periodista denunció que durante los vivos recibía un montón de llamadas, lo que generaba que se congele su imagen al aire y se pause el vivo, entonces ante la reiteración hizo la denuncia en la Justicia y descubrió que las llamadas venían desde el celular de Lío Pecoraro.

Ariel Wolman mostró los papeles de la cantidad de llamadas que recibía Roccasalvo durante el aire del ciclo. Entonces Tomás Dente preguntó si eso “estaba constatado”, Susana no lo dejó terminar y le pidió “que se calle la boca”.

“No te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia. La víctima -escuchame Tomy Dente- la victima soy yo, no te pongas en sacerdote. Esto es lo que demuestra la Justicia. Por respeto a mi, que decis que tanto me queres y respetas, que te calles la boca porque estás cuestionando a la Justicia. Acá la única víctima soy yo”, dijo enojada la comunicadora.

“Los periodistas no somos jueces. Dejame hacer el tratamiento periodístico a mi gusto. Entiendo tu enojo, creo que lo estás direccionando hacia mí y no es justo”, le contesto Dente. Y Susana contraatacó: “En vez de callarte la boca o solidarizarte conmigo, te ponés en monje”.

Ahí, Tomás la frenó: “Susana, es muy grave lo que hacés. No podés mandar a censurar a una persona”. La entrevistada le pidió al Pollo Álvarez que no quería hablar más con su panelista: “¡¿Qué me estás diciendo?! Pollo, sacame a esta persona. Sacame a esta persona, yo les di una nota porque tengo un problema. Sacámelo o corto. No quiero escuchar la estupideces que dice este tipo. Que hable cuando corto. No quiero que esto sea un reality. Escuchalo vos a Tomás Dente. Yo no tengo ganas. ¿Cómo me voy a sentar con el enemigo?”.

Una vez que terminó la entrevista, Dente tuvo su oportunidad de responder ya sin Roccasalvo enfrente: “A Susana le tengo mucho respeto. Es una palabra autorizada y una conductora número uno. Eso no cambia. Creo que está un poquito desbordada por la situación y que a veces uno cuando está enojado no direcciona bien los enojos. Los periodistas no estamos para tomar partido, y siempre trato de que me salgan palabras amorosas hacia los demás porque es mi estilo de trabajo y soy así en la vida”.

“Acá venimos a ponernos en un lugar neutral, a preguntar. Susana no es mi enemiga ni la quiero como enemiga. No me interesa tener enemigos. Uno elige a sus enemigos y no me interesa tener a Suana como enemiga”, continuó.

“No me molestó nada y tampoco quiero entrar en una discordia ni una grieta. Tal vez el hecho del 'callate, no hables', que te censuren como periodista sin la posibilidad de decir o preguntar es difícil. Pero entiendo que el disparador fue la furia, está encolerizada por la situación. No tengo mucho más para decir porque yo no personalizo las cosas. Me atefloné, soy impermeable. Me pueden decir lo peor del mundo pero estoy tan seguro de quien soy y como hago mi trabajo que puede venir el presidente de Estados Unidos a pedirme que me calle… La respeto porque estaba hablando en vivo y Susana es una autoridad. Dejemos que hable, haga su descargo y después le contesto desde mi modesto lugar. Mi respuesta es que no voy a entrar en grietas ni quiero tener enemigos. No me gustó el tono”, cerró Tomás Dente.

