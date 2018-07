Tomás Dente se acalambró en pleno aire: "El nivel de dolor que sentí fue un diez"

El panelista del ciclo que anima Fabián Doman estaba hablando cuando sintió el fuerte dolor en su pierna y tuvo que estirarla sobre la mesa.

tomas dente.jpg



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Tomás quien explicó lo que le sucedió: "Creo que tiene que ver con una cuestión de sobre exigencia, de mucho ejercicio físico. A veces poco tiempo de elongación. El nivel de dolor que sentí del 1 al 10 fue un 10".





"Ni bien siento la puntada pensé en seguir hablando pero fue tan grande el dolor que me tuve que ir del aire. La idea es que este tipo de cosas no se noten al aire pero no pude, fue más fuerte que yo", finalizó Dente.





El video.