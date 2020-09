Tomás Dente se fue del piso furioso con la hermana del diputado Ameri: "No me gusta que me traten de estúpido"

Natalia, la hermana de Juan Emilio Ameri, el diputado salteño que primero fue suspendido y después renunció a su banca en medio de un escándalo sexual en plena sesión de cámara.

El hecho tomó notoriedad ayer cuando Sergio Massa, presidente de la cámara, vio la escena y pidió la rápida suspensión del congresista.

Ameri se encontraba sesionando de forma virtual y según alegó se le cortaba internet. No se dio cuenta y empezó a besar el seno de su esposa, Celeste Burgos.

"No considero que mi hermano estaba en otra cosa. Se le había caído Internet y no podía seguir asistiendo a la reunión", comentó Natalia.

"Bueno, las imágenes lo muestran. Si se le cae Internet, tiene que seguir atento a la sesión. No puede estar teniendo una práctica sexual con su mujer, aprovechando los cinco minutos en los que se les cayó Internet", le contestó Sandra Borghi.

"Natalia, perdón. Entiendo que seas la hermana, pero siento que nos estás faltando el respeto. No fue un beso, le estaba chupando las tetas en plena sesión. No digamos pelotudeces. Le estaba chupando las tetas a una mina en plena sesión", estalló Tomás Dente.

"Entiendo que sos la hermana y lo defendés. Es desatinada tu postura de defender lo indefendible. Llámense a silencio, cállense la boca y pidan perdón porque el sueldo de tu hermano se lo pagamos nosotros. Sacás lo peor de la gente", se indignó Tomás.

"Que no me desmienta algo que es evidente, que no me traten de pelotudo. Violento es lo que hace tu hermano, no yo. Soy vehemente porque defiendo lo que me parece injusto, soy la voz de la gente que está indignada. Estoy hablando respetuosamente, pero sacan lo peor de uno", continuó Dente.

