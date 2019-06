Tomás Dente encabeza un Change.org para que se edite la autobiografía de la cantante de Roxette en Argentina

, la cantante sueca de, escribió su primer libro donde relata la historia de su vida, desde su infancia en el seno de una familia con muy pocos recursos, hasta su ascenso a los escenarios más emblemáticos del mundo con su banda de soft rock.

En "Listen to my heart", la artista sueca de 61 años da detalles muy íntimos de su vida. Por ejemplo, la muerte con veinte años de su hermana mayor en un accidente de tráfico. La líder de Roxette también habla por primera vez de lo que ocurrió cuando en 2002 le detectaron un tumor cerebral.

En el texto Marie Fredriksson cuenta que, a raíz del tumor en el cerebro, debió someterse a múltiples y duros tratamientos de radioterapia que le dejaron muchísimas secuelas. Luego del tratamiento, debió volver a aprender a andar, a hablar y a leer.

En las páginas de sus memorias, la cantante de Roxette explica cómo vivió aquellos primeros momentos, cómo muchas personas de su entorno ni se atrevían a acercarse a ella, ni sabían qué decirle, y del rechazo que sintió cuando, como consecuencia de la medicación, empezó a hincharse y nadie la reconocía.

Marie Fredriksson también relata cómo volvió a los escenarios en 2007 en solitario, y en 2011 de nuevo con Roxette. Y así hasta 2016, cuando llegaron a iniciar la gira mundial del 30º aniversario de la banda, que tuvieron que cancelar por motivos de salud.

"Listen to my heart" incluye imágenes inéditas del archivo personal de la autora. Además, se recogen las voces y los testimonios de su compañero de Roxette, Per Gessle, de su marido, su mánager y otros músicos.

El libro se acaba de editar en España pero aún no llegó a la Argentina. El reconocido periodista de "Nosotros a la mañana", Tomás Dente, encabeza un change.org para que llegue a nuestro país. "Estamos pidiendo que se edite en Latinoamérica. Se editó en todo el mundo en 7 idiomas y recién se editó en español", le dijo a Primiciasya.com.

Y agregó: "Hace un año y medio suspendieron una gira cuando se cayó del escenario y desde ese momento no se sabe nada de ella. Hay un ostracismo absoluto sobre su estado de salud".

"En esta autobiografía, número uno en Canadá en ventas, ella relata día a día desde que se enferma en 2003, cómo su cáncer la fue deteriorando pero a pesar de ello en 2011 hizo junto a Roxette la gira más importante del grupo, tocaron en 5 continentes, hicieron un montón de shows por todo el mundo a pesar de que ella estaba sentadita cantando", finalizó.





