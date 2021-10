Tomás Dente criticó duramente a la familia Montaner

Tras el grandilocuente y novelesco anuncio mundial del embarazo de Evaluna Montaner junto a su marido, el cantante Camilo Echeverry, el periodista argentino Tomás Dente atendió a todo el clan asegurando que su comportamiento es contradictorio con la fe que profesan.

En Editando tele, el ciclo de Net Tv que analiza los medios y el espectáculo, el periodista se metió con el polémico clan Montaner acusándolos de contradictorios y ostentosos al referirse al anuncio de la hija de Ricardo Montaner y su marido, entre otras cosas.

"Hay algo que pienso de los Montaner hace mucho tiempo y no sé si decirlo. Con todo el respeto del mundo, me parece un tipo maravilloso, súper noble, un gran artista, a los chicos no los conozco, pero tienen una actitud, algo con lo que yo no coincido y no comulgo", sostuvo Dente.

Pero eso no fue todo, porque agregó: "Ellos son tan creyentes en Jesucristo y profesan una religión tan maravillosa como es el cristianismo, el catolicismo, y por momentos suelen ser un poco ostentosos. La verdad que el mensaje bíblico que ellos siguen va en contra de mostrar la riqueza".

Y como para dejar clara su postura, Dente resumió: "Yo entiendo que ellos se lo ganaron laburando, como todos, pero me parece que hay una contradicción, una incongruencia entre el mensaje que ellos predican, la religión que siguen, lo que muestran y de lo que hablan".