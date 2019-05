Está todo mal entre Mica Viciconte y Natalie Weber. Ambas son compañeras del ciclo "Incorrectas" que conduce Moria Casán y se emite por América y forman parte de las "vayainas empoderadas".





El conflicto se desató por los dichos de Mauro Zárate en el partido que Boca le ganó a Vélez por penales en la Súper Liga. Ese día, el esposo de Weber, dijo: "Pasó el equipo más grande". Mauro tiene un pasado en Vélez y se fue del club para sumarse a Boca cuando previamente había sostenido que no iba a jugar en otro equipo de Argentina.

Ayer, Moria Casán le preguntó a Mica cómo estaba su relación con su compañera dado que Natalie sostuvo que Viciconte vive del "conventillo" por haber opinado sobre ese tema siendo que además es la novia de un jugador de Vélez, Fabián Cubero.





"Mauro jugaba en Vélez y se conoce mucho con Fabián. Obviamente Fabián hizo un descargo defendiendo a su equipo porque Mauro hizo un par de declaraciones que a los de Vélez no les gustaron", dijo Mica.





Y agregó: "Lo que yo dije en una nota fue que me pareció mal que canten los hinchas de Vélez arriba del himno y también que alguien que dice 'yo no me voy a ir nunca de un club', como lo dijo Zárate y termina yéndose, para los hinchas es doloroso".

En tanto, resaltó qué dijo su compañera que le molestó: "Le preguntaron a Weber por lo que yo había hablado y dijo que yo era una quilombera y que yo laburaba de eso, que ella no era conventillera".





Por último le echó más leña al fuego: "Le quiero decir que está todo más que bien y que ambas laburamos en el mismo lugar, las dos somos 'vayainas', pero tal vez todavía no se enteró que laburamos las dos acá y creo que lo de conventillera no fue para mí, así que lo dejamos pasar".