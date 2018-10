Todas quieren pelearse con ella: Ahora, Sol Pérez, se cruzó con Fernanda Iglesias

volvió a referirse al escándalo que tuvo concuando ambos periodistas se burlaron de la rubia, priorizando su cola antes que su persona.

"No está bueno hacer chistes con algo que ya no es humor. Ya no es humor tratar a una persona como que la profesión es culo. No está bien", arrancó Sol.

Luego, la periodista, chicaneó a la participante del Bailando preguntándole cómo le gustaría que la describieran cuando mencionan su trabajo.

"Hay un montón de cosas que puede contestar. Ellos hablaron de mí. Soy conductora, hice una película, estoy en el Bailando, soy panelista...", disparó. Y siguió: "Fernanda, si hay algo que no es mi profesión es culo".

Pero Iglesias fue por más: "Es que no es una profesión. Es un chiste", tiró. "¡No! No es un chiste. Ese humor ya no va", continuó Pérez.

