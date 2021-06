Tití Fernández cumplió 70 y recordó el último beso de cumpleaños de su hija Soledad

Miguel Ángel "Tití" Fernández cumplió 70 años este miércoles y su nombre fue tendencia en Twitter.

El querido periodista deportivo compartió el emotivo momento donde soplaba las velitas y se acordó de su hija María Soledad, quien falleció en julio de 2014 durante el mundial de Brasil en un accidente automovilístico en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte.

En el video, el periodista recibe el saludo de Norita, su gran compañera de vida.

"Llegué a los 70. Otro 16 de junio, otro año más, ya son 70 años, para esperar las 12 de la noche me puse la remera que tenia en Belo Horizonte el día que Sole me dio se vino a Brasil para que no estuviera solo otro 16 de junio, fue el último cumpleaños juntos. Como te extrañamos Sole!!!", expresó conmovido Tití en Instagram.

En el video, Fernández mostró un cuadro que tiene siempre siempre presente con una imagen de su amada hija.

"Dame un beso acá como me dio Sole", le decía el periodista a su mujer en el momento de soplar las velitas. Fuerza Tití.