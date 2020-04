El tío del esposo de Pampita tiene coronavirus y está internado en Nueva York

El embabajdor argentino ante la Naciones Unidas, Martín García Moritán, tuvo que ser internado en Nueva York a raíz de un severo cuadro de neumonía y no se descarta que haya contraído coronavirus, según dijeron allegados al diplomático.

García Mortián fue internado en el hospital Weill Corneil de Nueva York el jueves pasado con un cuadro de fiebre y una neumonía severa. En estos momentos se le estarían realizando todos los estudios para determinar si efectivamente tiene coronavirus.

El embajador argentino ante la ONU fue internado el jueves con un cuadro de fiebre de más de 40 grados y después se le complicó con una neumonía. “Está bajo observación y con los estudios en marcha para determinar si se trata de coronavirus”, dijo un allegado al diplomático.

En los últimos días, una noticia justamente relacionada con el coronavirus preocupó al marido de la modelo, Roberto García Moritán, quien es hijo de un diplomático que, a su vez, es hermano de otro funcionario del Servicio Exterior de la Nación.

En ese sentido, la agencia Télam confirmó que el tío del marido de Pampita dio positivo al test. "El embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, se encuentra internado en un hospital de Nueva York por padecer coronavirus (Covid-19) y se convirtió así en el tercer diplomático de la Cancillería argentina en contraer la enfermedad", indicó la agencia estatal sobre el tío de Roberto. "Fue internado el jueves pasado en el Weill Cornell de Nueva York con un cuadro de fiebre y una neumonía severa", precisó Télam.

En tanto, Pampita está cumpliendo a rajatabla con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por supuesto, lo hace con su marido, Roberto García Moritán y con sus respectivos hijos. Mientras previenen con responsabilidad la enfermedad, recibieron la noticia de un familiar que dio positivo y está internado en Nueva York.

Hace dos semanas aproximadamente, Pampita se despedía de su programa. “Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan… Estamos a tiempo, ese es el único mensaje”, dijo sobre la pandemia.

"Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido", lamentó la modelo.

De todos modos, Pampita participó el domingo del programa especial "Unidos por Argentina" que recaudó fondos para la Cruz Roja y fue organizado por la primera dama, Fabiola Yañez.

