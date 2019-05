Ambos hablaron juntos en una entrevista radial con el programa "El Espectador", CNN Radio, y contaron cómo nació la idea del videoclip.





"Yo hablaba con tu viejo y justo vos tocabas con Violetta allá, pero vos no fuiste a la cancha porque te pidieron que no vayas y justo jugábamos contra Chile la final, iba a ser un quilombo", dijo el futbolista.

Ella asintió y destacó que "de inmediato" pegaron buena onda. Anteriormente había dicho: "Sabés lo que te quiero, te admiro y me encantó que me hayas acompañado en esta canción que para mí es muy importante, sos lo máximo".





"Tipo 1 de acá, creo que él se estaba levantando para ir a trabajar, le escribí por WhatsApp y le dije 'tengo una propuesta para hacerte' y le pregunté, '¿te gustaría protagonizar mi video?'", contó Tini. contó





Y el Kun admitió: "Dije que sí porque me hablo con muchas que cantan pero no me propusieron nada. Me gustó la banda y acepté".





"Hay que decir que sí, para que digan que no. Aunque diga que no van a decir que sí". Y luego aclaró que no eran novios. A lo que él sumó que eran "buenos amigos". Y al ser consultados sobre los rumores de romance, la cantante ironizó:Y luego aclaró que no eran novios. A lo que él sumó que eran





Embed



estrenó la semana pasada su clipcon la participación especial de