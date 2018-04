Tini Stoessel sobre su separación de Pepe Barroso Silva: "La distancia influyó muchísimo"

Tini Stoessel estuvo este domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) y se refirió a su separación del modelo español Pepe Barroso Silva. estuvo este domingo eny se refirió a su separación del modelo español





"Nos separamos. Me encanta porque yo digo así y mis amigas me dicen 'pero no tenés 50 como para decir que te separaste'", señaló con humor la ídola teen.





"El amor no se acabó para nada, yo lo quiero con todo mi corazón. La distancia influyó muchísimo", destacó, cuando la diva le preguntó por los motivos de la ruptura.





"Mi familia lo quiere muchísimo y yo a su familia. No se sabe qué va a pasar en el futuro, ahora estamos separados... ¡ahora cortamos! No estamos más juntos", finalizó Tini.