Tini Stoessel, ¿nuevamente enamorada?: "Por ahora prefiero no contar"

Tini Stoessel y el español Pepe Barroso Silva se separaron a principios de marzo. Después de un año y medio de relación,y el españolse separaron a principios de marzo.





Luis Piñeyro le preguntó: "Que 'por ahora' estés sola tiene que ver con un ex?". Y Tini, respondió directa: "Por ahora prefiero no contar". le preguntó:Y Tini, respondió directa:

Pampita, por su parte, le consultó si para ella está bien volver con un ex novio, a lo que la joven indicó: "Sí, ¿por qué no? No estoy cerrada al amor. Si de verdad estás segura de darte otra posibilidad con esa persona que tanto quisiste, está perfecto. En caso contrario, también está bien salir adelante".





¿Está iniciando una nueva relación? El video.

A menos de tres meses de haber terminado esa relación, la cantante optó por no dar detalles de su presente sentimental en el ciclo, lo que alimenta rumores de un noviazgo.