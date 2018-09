Tini Stoessel formará parte del jurado de la nueva edición de "La Voz Argentina", el programa el 1° de octubre se verá por Telefe. La reconocida cantanteformará parte del jurado de la nueva edición de, el programa el 1° de octubre se verá por





Marley, el ciclo gira alrededor de una sola cosa: "La Voz". Más allá de la imagen del participante, sólo su talento real lo llevará continuar en el certamen. Con la conducción de, el ciclo gira alrededor de una sola cosa: "La Voz". Más allá de la imagen del participante, sólo su talento real lo llevará continuar en el certamen.





Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Axel serán los coaches de los participantes que aspiran a ganar la competencia. Tini,serán los coaches de los participantes que aspiran a ganar la competencia.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la ídola juvenil contó cuáles con sus sensaciones a días del estreno: "Estoy viviendo esto con mucha emoción. Lo que se vive en el programa es único, el talento argentino es espectacular, es muy emocionante escuchar a tanta gente joven y de todas las edades que quieren cumplir su sueño".





"Es muy divertido lo que sucede entre nosotros, los jurados, porque queremos y nos peleamos a la hora de elegir los participantes. De a poquito fuimos formando nuestros equipos y se vienen cosas muy fuertes como las batallas en donde hay que eliminar. Hay cosas bastantes angustiantes y otras que son muy emocionantes. Es una montaña rusa de emociones este programa, así que estoy muy feliz", remarcó Tini.





"Este formato, a nivel internacional, es lo más importante que hay. Y cuando me llegó la propuesta no podía creer que sea para ser jurado. Compartir esto con Axel, La Sole, Ricardo Montaner y Marley en la conducción es un lujo. Personas que tienen tanta trayectoria, tanta cancha, se aprende de ellos todos los días", agregó.

A la hora de tener que evaluar a los participantes, dijo: "Me considero una persona sincera y me dejo llevar por lo que me pasa dentro de mi corazón. Trato de ser lo más honesta posible y siempre resaltando lo positivo. Creo que es lo más productivo".





Por otro lado, anunció que "el 12 de octubre lanzo mi segundo disco, estoy muy ansiosa con eso también. Este disco lo hice con tanto amor y esfuerzo, que estoy muy feliz de poder compartirlo con la gente. El 1 de diciembre voy a estar en el Luna Park estrenando este segundo disco".





¡Mirá la entrevista completa con Tini!