Tini Stoessel: "Si me gusta alguien soy bastante directa"

Tini Stoessel habló de la transición que está viviendo tras separarse hace poco de Sebastián Yatra y reflexionó sobre su manera de iniciar relaciones.

“Lo veníamos hablando a la separación, ahora estoy haciendo el duelo, dejando que el tiempo pase y cure las heridas", indicó la cantante sobre el final de relación con el colombiano.

Y agregó en charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina" : "Los dos tranquilos con nuestras familias por primera vez con tiempo”.

Y sobre el comienzo de sus relaciones amorosas, comentó: “Yo no me arrepiento de nada. Si me enamoro no lo voy a frenar por que sea una persona pública".

“Si me gusta alguien soy bastante directa, aunque es más fácil cuando hay onda mutua”, sentenció Tini al respecto, en medio de la presentación de su nuevo video, "Ella dice".

“Grabé en el quincho de casa, el desafío me gustó y tiene una magia muy particular. Se trabajó mucho en edición la dinámica porque yo no quería que el video le saque fuerza a la canción”, indicó sobre su último corte.