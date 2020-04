Tini enfrentó el rumor de separación con Sebastián Yatra: "Estamos juntos, pero no es fácil"

“Siempre tuve relaciones a distancia, siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras", dijo Tini hoy en charla con Verónica Lozano.

La joven cantante enfrentó una vez más los rumores de ruptura con su pareja, Sebastián Yatra.

"Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos", agregó.

"Nunca lo dejé de seguir en las redes. Es mentira, pero sí el hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos", continuó.

"Estoy muy bien y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí, no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros", concluyó.

