Tinelli descartó la posibilidad de participar en las elecciones y seguirá ligado a San Lorenzo

Marcelo Tinelli se bajó de las elecciones nacionales. En diálogo con FOX Sports Radio, el vicepresidente de San Lorenzo y conductor televisivo confirmó que no formará parte de los comicios que se avecinan en nuestro país porque "no están dadas las condiciones". se bajó de las elecciones nacionales. En diálogo con, el vicepresidente dey conductor televisivo confirmó que no formará parte de los comicios que se avecinan en nuestro país porque "no están dadas las condiciones".





"En esta elección nacional no voy a intervenir políticamente, porque no están dadas las condiciones. Estuve hablando con Alternativa Federal, pero no voy a participar", completó el dirigente azulgrana.





Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, el Peronismo Federal no ha logrado llegar a un acuerdo, encontrándose fragmentado. Aunque Marcelo Tinelli llegó a tener diálogos con Roberto Lavagna, finalmente decidió no jugar con un Peronismo dividido. Tras cerrarse la fórmulal no ha logrado llegar a un acuerdo, encontrándose fragmentado. Aunquellegó a tener diálogos confinalmente decidió no jugar con un Peronismo dividido.





En cuanto a la política interna de San Lorenzo, Tinelli confirmó que seguirá ligado a la institución y no descartó ser candidato a presidente: "No sé si voy a ser candidato a presidente de San Lorenzo. En algún lugar voy a estar, porque San Lorenzo es mi vida. Hemos hecho cosas muy buenas en estos siete años, no quiero irme", cerró.