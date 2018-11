Tinelli aclaró si está enojado con Jorge Fontevecchia por la dura tapa de la revista Noticias

Marcelo Tinelli decidió no ir a la gala de Caras enojado por una tapa de la revista Noticias de la Editorial Perfil que pertenece a Jorge Fontevecchia. decidió no ir a la gala deenojado por una tapa de lade laque pertenece a





ShowMatch" fue uno de las grandes figuras convocadas al evento que tuvo lugar esta semana pero él optó por no asistir. El conductor de "fue uno de las grandes figuras convocadas al evento que tuvo lugar esta semana pero él optó por no asistir.





La tapa de Noticias que habla de la bulimia de la hija de Marcelo, contada en primera persona y de manera muy valiente por Candelaria, habría sido el detonante para que Tinelli decidiera pegar el faltazo a la gala.

"Trauma cool", se tituló aquella fuerte tapa con una imagen de Lelé. En aquel momento, esa portada generó polémica.





"Es la rebelde del clan. Desafía y a la vez copia al padre. Provoca con su cuerpo saturado de tatuajes. Dice rechazar la fama pero hace un show permanente de sí misma en las redes sociales. La búsqueda de identidad a la sombra de un número uno y cómo ser feliz teniéndolo todo", indicaba la bajada de aquella polémica portada.

cande tinelli.jpg







Cabe recordar que tanto Caras y Noticias son propiedad de Editorial Perfil y por tal motivo, Marcelo, molesto por la tapa de Noticias, decidió no ir a Caras.





No obstante, Tinelli aclaró hoy en "Involucrados", América, que se ausentó porque tenía el cumpleaños de su hija Juanita.





"Tuve el cumpleaños de mi hija y por eso no podía. No tengo ningún problema con la revista que me acompañó en los últimos treinta años", comentó.





Embed