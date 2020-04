La tierna foto que compartió Meme Bouquet minutos después de que María del Cerro dio a luz a Cala

El periodista y conductor Ángel de Brito confirmó en Twitter que la modelo y conductora María del Cerro dio a luz hoy a su segunda hija, a quien le puso el nombre de Cala.

La joven está en pareja con el Dj, Meme Bouquet, y ya son padres de Mila.

Su pareja, el Dj, compartió un mensaje para María siendo que el parto fue largo y en un momento delicado de la sociedad.

"Viva la Vida! En medio de esta locura llego Cala para llenarnos de Felicidad y Esperanza. Luego de un tiempo asustados y angustiados por que podía llegar a pasar, hoy tenerla en brazos nos da fuerza y podemos transmitir tranquilidad a todos los que estén atravesando este periodo de embarazo tan difícil. El Parto fue largo y duro, pero esa Leona, que sale en la foto tan Linda como si nada hubiera pasado, la rompió! Otra vez me pongo orgulloso de vos @merydelcerrok y me saco el sombrero por vos y todas la mujeres! Cómo llevan el embarazo, todas las cosas que pasan durante el mismo y más aún a la hora de parir. Fue Mágico! Verte pelearla durante un rato y después fundirnos los 3 en un Abrazo con lágrimas de emoción. Mágico de verdad! Por segunda vez y hoy más que nunca, Agradecer a Sandro Persichetti el Genio de nuestro Obstetra y Lara Sorbilli la Genia de nuestra Partera, nos hicieron sentir muy tranquilos y cómodos como siempre en este momento tan Importante de nuestras Vidas. A todos los Médicos de la Maternidad Suizo Argentina y a todos los que hoy están ayudando y colaborando en medio de esta Pandemia. Hoy nos toca estar los tres juntos, lejos de nuestras Familias y Amigos, sin que Cala conozca a su Hermanita Mila, a sus Abuelos, Tíos y etc. Pero lo más importante sigue siendo quedarnos en Casa para que esto pase pronto y podamos volver a vernos. Les queríamos compartir todo esto con Uds que están en nuestro día a día! Los queremos 🖤👊🏼 Gracias Dios !", escribió Bouquet.

