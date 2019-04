Thelma Fardin respondió la pregunta "más terrible" sobre Juan Darthés

"Pamela a la tarde" (América TV), se compartió un fragmento de la entrevista que Edi Zunino le hizo a Thelma Fardin y en la que la actriz habló sobre Juan Darthés. Este martes ense compartió un fragmento de la entrevista quele hizo ay en la que la actriz habló sobre





En la charla, la actriz que denunció penalmente a su excompañero por violación en Nicaragua, contestó una pregunta que se encargó de catalogar como "terrible".





"No sé si esta es difícil. Pero te sentás en la platea y en la primera fila está sentado Juan Darthés: ¿Qué hacés?", preguntó periodista en el ciclo "En el Barro".





Fardin respondió: "¿No sabés si esta es difícil, es terrible lo que me acabas de preguntar? Probablemente ni entre, imaginate. No sé qué puede pasar si me lo tengo que cruzar".





"La única vez que creí cruzármelo en la calle me sentí paralizada, y me agarró un ataque de angustia. Afortunadamente no era y no me lo tuve que volver a cruzar. Pero asumo que se suspendería la función, así que esperemos que no pase", añadió.

Thelma Fardin: "Si me cruzo con Darthés creo que..."







Fernando Burlando como la de una "persona arruinada" o "muerto en vida", Thelma fue tajante. Luego al ser consultada sobre la situación actual de Darthés, que fue descripta por su abogadocomo la de una "persona arruinada" o "muerto en vida", Thelma fue tajante.





"Sería terrible si yo siento responsabilidad por eso, porque es una de las estrategias que se utiliza. Además se nos vuelve a centrar a nosotras en el banquillo de las acusadas, y de vuelta es poner el ojo sobre la víctima y hacernos cargo de una responsabilidad. No elegimos lo que nos pasó y mucho menos elegimos lo que haga esa persona con lo que nosotros pudimos hacer en nuestra vida con eso. Yo creo que la culpa debería estar solamente del otro lado", indicó.





Así mismo aseguró "a mí no me interesa ser verduga de nadie". En la misma línea aportó: "Ya después pensar en el otro, en este otro... Yo trato de vivir la vida pensando en el otro pero en este otro que me hizo tanto daño, más allá de lo que me pueda pasar como acto reflejo, la verdad es que no es mi responsabilidad".