Thelma Fardin sobre Natacha Jaitt: "Tuvo acompañamiento del Colectivo de Actrices"

Natacha Jaitt había denunciado a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto por violación.





Colectivo de Actrices Argentinas, por no haber sentido el mismo apoyo que había recibido Thelma Fardin cuando acusó a Juan Darthés.





"Si supieran cuánto apoyo tuvo. Yo apenas puedo contenerme a mí misma, pero a Natacha se la acompañó profundamente. Tuvo acompañamiento de dos compañeras que pusieron el cuerpo y la escucharon", dijo la actriz en el ciclo radial "Modo Sábado".





Además, Thelma aclaró: "No todo lo que hacemos lo hacemos público porque no es el juego que nos interesa. Ojalá tuviéramos los recursos, se nos ve fuertes y poderosas porque tenemos poder de convocatoria, pero el dinero sale de nuestros bolsillos, no hay una infraestructura sin buena voluntad".