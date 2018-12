Thelma Fardin: "Me pasó una vida entera en estos 9 años"

Thelma Fardin estuvo esta tarde en el programa de Vero Lozano (Telefe) en donde contó más detalles sobre su denuncia en contra de Juan Darthés. estuvo esta tarde en el programa deen donde contó más detalles sobre su denuncia en contra de





"Era como una olla a presión que algo la iba a terminar de desatar", aseguró, aunque admitió que jamás imaginó ese nivel de repercusión. "Me era imposible quedarme callada", remarcó.





"Yo pensaba que lo importante es que le llegue a una persona. No me siento nadie para decir habla. Creo que en el video queda claro, de que desde mi experiencia lo sanador fue hablar", indicó.

Thelma, la línea 144 se desbordó de llamadas, al igual que los testimonios que tuvieron lugar en Luego de las declaraciones de, la línea 144 se desbordó de llamadas, al igual que los testimonios que tuvieron lugar en redes sociales





"Yo lo bloqueé y seguí adelante con mi vida. Para eso me parecía fundamental estar rodeada de mi gente (...) No quiero darle tanto poder a esta situación", explicó.





Thelma afirmó que cuando se enteró de que el actor iba a hablar en televisión, se "desbordó". "Empecé a escuchar y dije que en lo personal me hace llorar y me angustia, me sentí contenida por lo que nos estaba pasando como sociedad".

"Lamento muchísimo que con el rol que le toca, no haya intentado ni siquiera algo parecido a la reconstrucción (...) no tiene que ver solo conmigo", dijo.





"Es de manual", opinó con respecto al discurso de Darthés, y manifestó que hoy quiere "quitarle el poder a esa situación": "En algún punto si fue lo que me desdibujó, pero a su vez es lo que me constituye".

