Thelma Fardin habló tras declarar en el juicio a Juan Darthés: "Estoy agotada pero orgullosa"

Thelma Fardin habló el martes con la prensa luego de declarar por espacio de cuatro horas en la causa contra Juan Darthés.

“Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y que este día haya pasado”, afirmó la actriz después de estar cuatro horas en Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde se comunicó con el juez en Brasil por videollamada.

Fardin prefirió no dar detalles sobre el contenido de su declaración. “No quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que pidió el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa”, remarcó.

El abogado del actor Juan Darthés, Fernando Burlando, anunció que su defendido "no declaró" este martes por el juicio donde se lo acusa de haber violado a la actriz Thelma Fardin y que el juicio se postergaría hasta "febrero".

Al ser consultado por si Darthés se presentará a declarar este miércoles, dijo: "No, no, no". "Se ha postergado toda la diligencia", indicó.

"Va a continuar seguramente en febrero. De eso hablaban hoy. Mañana reanuda la audiencia y después se posterga", dijo Burlando en declaraciones a la prensa a la salida de la audiencia pautada para este martes.

Video: TN.