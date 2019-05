Thelma Fardin fijó postura luego de la fuerte discusión entre Moria Casán y Romina Manguel

Moria Casán y Romina Manguel discutieron fuerte al aire en "Debo Decir" el domingo por la noche en la pantalla de Luis Novaresio. discutieron fuerte al aire enel domingo por la noche en la pantalla de América , ciclo que conduce





Thelma Fardin, quien denunció por abuso sexual a Horas después, la actriz, quien denunció por abuso sexual a Juan Darthés , dio su opinión sobre el tema.





"Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas", expresó Fardin.





Y añadió: "Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político. Del otro lado están las que dicen que: 'Pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa...'."

"Eso es lo que pasa cuandola vivencia individual se queda sólo en eso, en “a mí no me pasó”. De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la Guillotina en el siglo XVIII", explicó.





"Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre @rominamanguel", finalizó.





— Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019



— Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019



