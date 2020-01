Thelma Fardin escrachó a un hombre que le pidió una foto y luego se burló: "¿Qué clase de tipo se para a...?"

Thelma Fardin publicó un mensaje que le hizo llegar una joven mostrando la burla de un hombre hacia ella.

La actriz se había sacado una foto con un hombre en la calle y éste publicó en el pie de la foto subida a Instagram la frase "Thelma Darthés", por su grave denuncia contra Juan Darthés.

"Te mando esta foto por si querés escracharlo por idiota. Es un boludo de acá, de mi pueblo. ¡Se tiene que caer!", aseguró la joven que le hizo llegar la imagen a la actriz. Thelma no dudó en escrachar al hombre en cuestión y reflexionó sobre su accionar.

"No se los comparto porque este nabo me afecte, por suerte a mi no puede hacerme nada. Ahora; ¿qué clase de tipo se para a sacarse una foto conmigo si piensa esto?. ¡Mi objetivo mostrándoles este mensaje que me mandó una desconocida es recordarnos a todas que nos tenemos! Gracias compa por mostrar que en cada rincón hay sororidad. Se va a caer y el signo más concreto es que se les ve desesperades", expresó la actriz.

Cabe recordar que la actriz le respondió en las últimas horas al abogado de Érica Basile, la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual.

El letrado Alejandro Cipolla contó que nadie del colectivo de Actrices se contactó con su clienta por el caso. A lo que Fardin expresó en Twitter.