Thelma Fardin: Dura reacción contra el hermano de Natacha Jaitt

Thelma Fardin habló el miércoles en "LAM", El Trece, sobre el juicio contra Juan Darthés y aseguró que no quiere enfrentarlo personalmente bajo ninguna circunstancia.

“Una vez que yo había llegado a la Argentina y estaba un poco más armada pude hacer la denuncia, porque yo me vuelvo sabiendo que tenía que encarar esto, sabiendo que mi vida no estaba continuando porque había algo que no estaba resuelto. Yo viví mucho tiempo en varios países un poco porque no quería estar acá y cruzarme con esta persona… Yo laburo desde muy pequeña y tenía algo de miedo”, dijo la actriz en un mano a mano con Ángel de Brito.

"¿Nunca más te lo cruzaste a él?”, preguntó el conductor, ante la negativa continuó: “Te lo vas a cruzar en el juicio, va a estar ahí”.

“Yo soy la testigo principal, esa es la figura que me toca y es muy particular, porque también soy la víctima. Yo declaro primera, y puedo escuchar si quiero a todos los testigos, pero afortunadamente en Argentina y en el mundo, puedo pedir no cruzármelo… no tener contacto visual, él no me puede hablar de ninguna manera”, señaló la actriz.

Luego de ver esta respuesta de la actriz, Ulises Jaitt, hermano de Natacha, explotó de bronca desde Twitter por el nulo apoyo que tuvo el caso de su hermana desde el colectivo de Actrices Argentinas: "Que ASCO me da Thelma Fardin. Desbordadas... Pero con vos nunca estuvieron desbordadas, para salir en todas tus conferencias de prensa Thelmita".

Y agregó en otro mensaje: "Que hija de su madre...pobre Natacha, no había tiempo para ella, ni el celular le atendió, cuando vivió lo mismo, una violación. Después te vienen a hablar de empatía, feminismo, sororidad...Son una banda de perversas @actrices_arg .Padre perdónalas , porque no saben lo que hacen".

Por sus fuertes dichos contra Fardin, la actriz que el 30 de noviembre enfrentará el juicio por violación en Brasil contra Juan Darthés, decidió bloquearlo por completo de la red social Twitter.

"Me bloqueó Thelma Fardin. Qué placer, debe estar desbordada", escribió Ulises.