Thelma Fardin denunció que fue acosada por un hombre en plena calle

La actriz pasó un mal momento, afirmó que se aferró al estribillo de una canción feminista para no sentirse culpable.

Thelma Fardin contó en sus redes que pasó un muy mal momento en la calle. La actriz reveló que caminando cerca de su casa un hombre, desde una camioneta, le gritó cosas.

“Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan. Era invierno. Ahora que es verano y ven piel y piernas, parece que no se pueden contener. ¿Podés creer, che?”, comenzó contando la actriz indignada.

"Lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, de la que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo y en la que saltó una mujer que caminaba en la misma cuadra que yo -porque ahora tenemos eso por suerte- a la cuarta vez que me chiflan, me fijo si tengo enganchado el vestido. Sí, para ver si yo estaba mostrando algo de más. ¿Podés creer que pensé eso?”, sumó Thelma.

La actriz contó que para superar ese momento se aferró al fragmento de la canción feminista que impusieron las agrupaciones chilenas: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”.

Por otra parte, Thelma está esperando que la Justicia de Nicaragua encuentre a Juan Darthés, a quien denunció que la violó cuando era menor de edad en medio de una gira de "Patito feo". El actor, que está radicado en Brasil, tiene pedido de captura por Interpol. Cuando lo localicen lo llevarán al país centroamericano para que declare en la causa.