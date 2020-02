Thelma Fardin celebra los 21 años de actriz: "Mi profesión siempre fue mi trinchera"

Thelma Fardin se mostró emocionada en Instagram tras cumplirse 21 años en el mundo de la actuación.

Comenzó en 1999 en "Cabecita", Telefe, y su gran paso lo dio en "Patito Feo", El Trece, 8 años después de su inicio en la televisión.

"Qué felicidad me da leer guiones nuevoos 🔮 hoy se cumplen 21 años del día que arranqué en mi profesión y me enamoré para siempre, eligiéndola en cada etapa de mi vida de diferentes maneras; cuando era niña como algo lúdico, cómo la recompensa por hacer bien los deberes; cuando explotó la exposición en mi adolescencia escondiéndome en los baños de los shoppings porque no entendía qué pasaba, peleandome con eso queriendo perderme en los pequeños teatros de cualquier punto del mundo...", escribió en su cuenta de Instagram.

Y siguió con su reflexión: "Hoy aceptando qué los roles sociales y la decisión de hacer de lo personal algo político y la lucha por politizar lo que se ha querido farandulizar también hacen a nuestro camino profesional. Mi profesión siempre fue mi trinchera, mientras escribo miro el escenario al que me voy a subir en un rato para seguir viviendo de lo que amo y sonrío y agradezco y me baila algo así como un fuego en el pecho, el mismo que sentí hace más de 20 años".

Su último trabajo en la pantalla chica fue en Kally's Mashup y actualmente está en teatro con la obra Fuera de línea.

